Путин поблагодарил Эрдогана за помощь в решении вопроса украинского зерна

Глава РФ принял в Сочи турецкого президента.

Российский президент Владимир Путин поблагодарил главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за участие Анкары в решении вопроса поставок зерна с территории Украины, а также за урегулирование и проведения бесперебойных поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Политики встретились друг с другом на площадке в Сочи.

При вашем непосредственном участии решен вопрос, связанный с поставками украинского зерна из черноморских портов. Поставки уже пошли. Я вас хочу поблагодарить за это. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны подчеркнул, что для многих развивающихся стран, которые стоят на пороге больших проблем со снабжением продовольствием и питьевой водой, вопрос с продуктами питания и удобрениями стоит очень остро.

Эрдоган заявил о новой странице в отношениях с Россией.

Фото: Kremlin.ru