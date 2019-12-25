Путин поблагодарил Эрдогана за помощь в решении вопроса украинского зерна

Российский президент Владимир Путин поблагодарил главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за участие Анкары в решении вопроса поставок зерна с территории Украины, а также за урегулирование и проведения бесперебойных поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Политики встретились друг с другом на площадке в Сочи.
При вашем непосредственном участии решен вопрос, связанный с поставками украинского зерна из черноморских портов. Поставки уже пошли. Я вас хочу поблагодарить за это.
Владимир Путин, президент РФ
Лидер страны подчеркнул, что для многих развивающихся стран, которые стоят на пороге больших проблем со снабжением продовольствием и питьевой водой, вопрос с продуктами питания и удобрениями стоит очень остро.
Эрдоган заявил о новой странице в отношениях с Россией.
Фото: Kremlin.ru
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