  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Эрдоган заявил о новой странице в отношениях с Россией
Сегодня, 15:48
116
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Эрдоган заявил о новой странице в отношениях с Россией

0 0

Турция призвала начать обсуждение новых тем для взаимодействия между Анкарой и Москвой.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости открытия между Анкарой и Москвой новой страницы в отношениях. Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече со своим коллегой Владимиром Путиным в Сочи. 

Нам предстоит поставить точку. Верю, что наши переговоры откроют новую страницу в отношениях двух стран. Я отношу сюда вопросы энергетического сотрудничества, вопросы экспорта зерна в Черном море, туризма.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Турецкий политик заметил, что одной из тем переговоров станет сирийский вопрос. Он уточнил, что для его страны важна борьба с терроризмом в регионе.

Путин назвал "Турецкий поток" одной из важнейших газовых артерий в Европу.

Фото: YouTube / Haber Global

Теги: встреча путина и эрдогана, реджеп тайип эрдоган, сочи, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии