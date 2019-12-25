Эрдоган заявил о новой странице в отношениях с Россией

Турция призвала начать обсуждение новых тем для взаимодействия между Анкарой и Москвой.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости открытия между Анкарой и Москвой новой страницы в отношениях. Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече со своим коллегой Владимиром Путиным в Сочи.

Нам предстоит поставить точку. Верю, что наши переговоры откроют новую страницу в отношениях двух стран. Я отношу сюда вопросы энергетического сотрудничества, вопросы экспорта зерна в Черном море, туризма. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Турецкий политик заметил, что одной из тем переговоров станет сирийский вопрос. Он уточнил, что для его страны важна борьба с терроризмом в регионе.

Путин назвал "Турецкий поток" одной из важнейших газовых артерий в Европу.

Фото: YouTube / Haber Global