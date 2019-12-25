Путин назвал "Турецкий поток" одной из важнейших газовых артерий в Европу

Глава РФ на встрече с Эрдоганом поднял вопрос энергетических поставок.

Российский президент Владимир Путин в рамках рабочей встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом назвал трубопровод "Турецкий поток" одной из важнейших артерий снабжения европейского региона природным газом. Глава государства подчеркнул, что инфраструктура данного энергетического проекта работает исправно, ритмично и без сбоев, в отличие от остальных направлений поставок углеводородов из РФ.

"Турецкий поток", который мы с вами завершили строительство некоторое время назад, сегодня является одной из важнейших артерий снабжения Европы российским газом. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что компания-оператор "Газпром" поставляет российский природный газ по "Турецкому потоку" из России через Черное море в Турцию,а также на территорию стран Южной и Юго-Восточной Европы транзитом. Общая мощность магистрали составляет 31,5 миллиарда кубометров ежегодно.

Путин призвал Евраева заняться вопросами экологии и дорог.

Фото: Kremlin.ru