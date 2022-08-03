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Путин призвал Евраева заняться вопросами экологии и дорог

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Он подчеркнул, что работе над дорогами стоит уделить внимание.

Президент России Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Ярославской области Михаилом Евраевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства призвал Евраева заняться вопросами экологии и дорожных сетей местного и регионального значения. По его словам, там есть над чем работать, поэтому работе над дорогами стоит уделить внимание.

Также Путин подчеркнул, что врио губернатора региона должен заниматься вопросами зеленого масла и смеси различных нефтепродуктов.

Ранее Путин поручил Евраеву обратить внимание на борьбу с онкозаболеваниями.

Видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: владимир путин, михаил евраев, президент россии, ярославская область
Категории: Лента новостей, Новости России,

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