Путин поручил Евраеву обратить внимание на борьбу с онкозаболеваниями

Глава РФ пообщался с главой Ярославской области.

Российский президент Владимир Путин поручил временно исполняющему обязанности губернатора Ярославской области Михаилу Евраеву обратить внимание на борьбу с онкологическими заболеваниями. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках рабочей встречи с коллегой, которая проводилась в формате видеоконференции. Политик уверен в том, что в данном регионе проблема с онкопациентами стоит остро, поэтому над ее решением нужно постоянно работать.

лидер страны поинтересовался у Михаила Евраева, в какие национальные программы по борьбе с новообразованиями и с онкологическими заболеваниями включен регион. Чиновник отметил, что в 2022 году в области строятся два объекта -

онкологическая больница и детская поликлиника.

То есть, мы участвуем активно и работаем с министерством здравоохранения, находимся с ними на постоянном контакте. Михаил Евраев, врио губернатора Ярославской области

Президент России напомнил о том, что есть программа, а на решение вопроса выделяется финансирование.

Путин считает, что опыт с зелеными облигациями можно тиражировать.

Фото: Kremlin.ru

Видео: Одноклассники /Вести Live

