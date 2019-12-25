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Путин считает, что опыт с зелеными облигациями можно тиражировать
Сегодня, 15:51
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Путин считает, что опыт с зелеными облигациями можно тиражировать

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Глава РФ заслушал доклад руководителя РЭО Дениса Буцаева о проделанной работе.

Российский президент Владимир Путин считает, что опыт с зелеными облигациями  можно тиражировать для привлечения в страну крупных инвестиционных проектов в различных областях. Соответствующее заявление глава государства сделал на рабочей встрече с главой РЭО Денисом Буцаевым.  По мнению главы государства, данный проект может сформировать "уникальное бюджетное плечо". Речь идет об условиях, когда против одного бюджетного рубля с рынка привлекается 10 рублей.

Среди наших финансовых институтов достаточно высокий спрос на подобного рода инструменты инвестирования. Со своей стороны бюджет 90% от ключевой ставки субсидирует.

Денис Буцаев, глава РЭО

Эксперт отметил, что объем финансовых вложений по остаточной мощности оценивается в 500 миллиардов рублей. Для более эффективного использования денежных средств при бюджетном финансировании публично-правовая компания "Российский экологический оператор" приняла решение разместить свои облигации на рынке.  На текущий момент уже зарегистрирован выпуск первых 100 млрд рублей. 

Путин назвал ситуацию с отходами "болевой точкой" для РФ.

Фото: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, денис буцаев, зеленые облигации, инвестиции, рэо
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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