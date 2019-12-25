Глава РФ заслушал доклад руководителя РЭО Дениса Буцаева о проделанной работе.

Российский президент Владимир Путин считает, что опыт с зелеными облигациями можно тиражировать для привлечения в страну крупных инвестиционных проектов в различных областях. Соответствующее заявление глава государства сделал на рабочей встрече с главой РЭО Денисом Буцаевым. По мнению главы государства, данный проект может сформировать "уникальное бюджетное плечо". Речь идет об условиях, когда против одного бюджетного рубля с рынка привлекается 10 рублей.

Среди наших финансовых институтов достаточно высокий спрос на подобного рода инструменты инвестирования. Со своей стороны бюджет 90% от ключевой ставки субсидирует. Денис Буцаев, глава РЭО

Эксперт отметил, что объем финансовых вложений по остаточной мощности оценивается в 500 миллиардов рублей. Для более эффективного использования денежных средств при бюджетном финансировании публично-правовая компания "Российский экологический оператор" приняла решение разместить свои облигации на рынке. На текущий момент уже зарегистрирован выпуск первых 100 млрд рублей.

Путин назвал ситуацию с отходами "болевой точкой" для РФ.

Фото: Kremlin.ru