Путин назвал ситуацию с отходами "болевой точкой" для РФ

Глава РФ рассказал о важности работы РЭО для качества жизни россиян.

Российский президент Владимир Путин назвал ситуацию с твердыми бытовыми отходами (ТБО) "болевой точкой" для страны. такое мнение глава государства высказал во время рабочей встречи с с генеральным директором "Российского экологического оператора" Денисом Буцаевым. Политик отметил, что вопрос связан с качеством жизни миллионов граждан.

Компания создана в 2019 году, и задачи у нее весьма прозаические, казалось бы, организация работы. Но все мы хорошо знаем, что это одна из, можно прямо сказать, болевых точек у нас, которая касается качества жизни миллионов людей. Владимир Путин, президент РФ

Лидер РФ уточнил, что в стране была создана целая система мер поддержки деятельности всех мусорных операторов на этом направлении, а основным является РЭО. В своем докладе Денис Буцаев упомянул, что отрасль ТБО - большая и "в определенной степени сложная, не всегда прозрачная. Он призвал заниматься цифровизацией администрирования. В текущий момент создается такая система, которая может мониторить и самостоятельно принимать правильные управленческие решения на уровне от муниципалитетов до федерального значения.

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Фото и видео: Kremlin.ru