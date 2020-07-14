До конца 2024 года РЭО построит объекты обращения с отходами.

В Сибири вложат 47,5 млрд рублей в борьбу с мусором. Об этом заявил гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев в интервью телеканалу 360.

По его словам, со всеми регионами Сибири подписаны дорожные карты по строительству объектов обращения с отходами. Их собираются сдать в эксплуатацию до конца 2024 года. Буцаев отметил, что мощность обработки отходов составит более 4 млн тонн в год.

Также гендиректор РЭО подчеркнул, что для выполнения всех планов по созданию инфраструктуры в Сибирь необходимо активизировать работу по заключению концессионных соглашений по согласованным объектам.

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