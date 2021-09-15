Топ-5 завершает единственный водоем в черте города, где Роспотребнадзор разрешил купаться — Ольгинский пруд.

В Петербурге назвали пять самых грязных озер в городе. Об этом сообщает в понедельник, 4 июля, Peterburg2.

На первом месте расположился Лахтинский разлив, который находится в Приморском районе Петербурга. В водоеме много мусора, бычков и разбитого стекла. На втором месте Безымянное озеро в Красносельском районе. Оно покрылось зеленой пленкой, а неподалеку расположилась промзона. Также в Приморском районе есть Орловский карьер, где также много мусора и стекла, а воде можно в любой момент натолкнуться на арматуру.

В Парголово на Финском озере мутная вода, разбросанный повсюду мусор, отсутствие раздевалок и вообще какой-либо инфраструктуры. Особенно расстраивает горожан нехватка отхожих мест — из-за этого озеро рискует превратиться в туалетный сток.

Топ-5 завершает единственный водоем в черте города, где Роспотребнадзор разрешил купаться — Ольгинский пруд. Бытовой мусор здесь убирают более тщательно, чем на вышеперечисленных пляжах. А вот вода не внушает оптимизма — все поросло травой, да и глубина порадует лишь детей.

Фото: Piter.tv