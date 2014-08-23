SHAMAN обогнал Джастина Бибера в хит-параде клипов на YouTube

Российский певец SHAMAN обогнал американского исполнителя Джастина Бибера в хит-параде клипов на YouTube. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Клип россиянина на песню "Я русский" вошел в топ-100 лучших клипов мира. На данный момент он собрал почти 7 млн просмотров. В хит-параде клипов YouTube SHAMAN занимает 92-е место. Он обошел хит Джастина Бибера Baby.
Отметим, что SHAMAN является единственный российским певцом в хит-параде YouTube по данным за неделю.
Ранее мы сообщали, что SHAMAN выступит с концертом в БКЗ "Октябрьский".
Видео: YouTube / SHAMAN
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