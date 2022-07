SHAMAN выступит с концертом в  БКЗ "Октябрьский"

Также музыкант выступит в столичном Crocus City Hall.

Музыкант SHAMAN планирует представить сольную программу "Я русский" в Москве и Петербурге. Об этом сообщает aif.spb.ru со ссылкой на интервью с исполнителем.

Выступления молодого артиста пройдут в столичном Crocus City Hall и петербургском БКЗ "Октябрьский" в марте 2023 года. На данный момент музыкант трудится над новыми треками и клипами. В беседе с изданием SHAMAN поделился своими мыслями относительно композиции "Я русский".

Хит это или нет, решать в первую очередь людям. А их обмануть невозможно. Написав эту песню, я сделал так, как подсказывало мне сердце. Но, конечно, я счастлив, что моя композиция "Я русский" понравилась огромному количеству людей. SHAMAN, музыкант

Исполнитель уверен, что русский мир остался остался неизменным с самого начала истории государства.

Фото: YouTube / SHAMAN (скриншот)