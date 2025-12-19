На Ладожской открыли выставку о растениях блокадного Ленинграда

Метро стало площадкой памяти экспозицию о блокаде представили горожанам.

На станции метро "Ладожская" в Санкт-Петербурге начала работу выставка "Под блокадным небом", посвященная жизни города в период блокады и роли растений в выживании ленинградцев. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Экспозиция открылась на станции метро "Ладожская" и посвящена повседневной жизни Ленинграда в годы блокады. Выставка рассказывает о съедобных и лекарственных растениях, которые использовались жителями осажденного города для питания и лечения в условиях острого дефицита продовольствия и медикаментов. В церемонии открытия приняли участие временно исполняющий обязанности председателя Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Дмитрий Ваньчков, начальник Петербургского метрополитена Евгений Козин, директор Центральной библиотечной системы Красногвардейского района Марина Швец, а также автор альбома и сотрудник библиотеки "Малоохтинская" Юлия Макарова.

Центральным элементом выставки стал альбом-исследование 2025 года, подготовленный Центральной библиотечной системой Красногвардейского района при поддержке районной администрации. Проект был реализован совместно с Ботаническим институтом имени В. Л. Комарова Российской академии наук, который предоставил архивные материалы и провел проверку исторической достоверности представленных данных.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга.