Софья Таюрская подтвердила роман с Ильей Прусикиным

Как рассказала Софья, они начали встречаться с Ильичом уже после расставания с его женой Ириной Смелой.

Солистка группы Little Big Софья Таюрская призналась в романе с Ильей Прусикиным. Об этом она рассказала в шоу "Осторожно, Собчак!".

Как рассказала Софья, они начали встречаться с Ильичом уже после расставания с его женой Ириной Смелой. Также солистка отметила, что она и сама разошлась со своим мужчиной после семи лет отношений, с которым у нее были планы на брак и детей. и несмотря на всё это, многие всё равно называли ее разлучницей.

Об этом никто не говорит. Все говорят обо мне, мол, я увела мужика. Я не уводила. Софья Таюрская, солистка Little Big

В конце августа 2020 Илья Прусикин сообщил о разводе с женой – певицей и блогером Ириной Смелой (Татарка) – после четырех лет брака.

Ранее комика Гарика Харламова заметили отдыхающим в Сочи вместе с 28-летней актрисой Екатериной Ковальчук и солистами группы Little Big Ильей Прусикиным и Софьей Таюрской.

Видео: YouTube / Осторожно: Собчак