Гарика Харламова заметили на отдыхе в Сочи с Екатериной Ковальчук

Актеры отдыхали в компании солистов группы Little Big.

Комика Гарика Харламова заметили отдыхающим в Сочи вместе с 28-летней актрисой Екатериной Ковальчук и солистами группы Little Big Ильей Прусикиным и Софьей Таюрской. Снимки и сторис с отдыха в Сочи появилась в Instagram артистов.

Многие предположили, что таким образом Гарик Харламов перестал скрывать свой роман с актрисой Екатериной Ковальчук. В романтических отношениях пару заподозрили еще осенью 2020 года после совместных съемок в сериале "Гусар".

Ранее российская актриса Кристина Асмус раскрыла подробности развода с Харламовым.

Фото: Instagram / @sonyatayurskaya; Instagram / @katerinakovalchyk; Instagram / @garikkharlamov