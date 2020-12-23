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Гарика Харламова заметили на отдыхе в Сочи с Екатериной Ковальчук
Сегодня, 10:23
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Гарика Харламова заметили на отдыхе в Сочи с Екатериной Ковальчук

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Актеры отдыхали в компании солистов группы Little Big.

Комика Гарика Харламова заметили отдыхающим в Сочи вместе с 28-летней актрисой Екатериной Ковальчук и солистами группы Little Big Ильей Прусикиным и Софьей Таюрской. Снимки и сторис с отдыха в Сочи появилась в Instagram артистов.

Многие предположили, что таким образом Гарик Харламов перестал скрывать свой роман с актрисой Екатериной Ковальчук. В романтических отношениях пару заподозрили еще осенью 2020 года после совместных съемок в сериале "Гусар".

Ранее российская актриса Кристина Асмус раскрыла подробности развода с Харламовым.

Фото: Instagram / @sonyatayurskaya;  Instagram / @katerinakovalchyk; Instagram / @garikkharlamov

Теги: гарик харламов, екатерина ковальчук, литл биг
Категории: Новости шоу-бизнеса России, Лента новостей,

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