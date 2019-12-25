  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Гарик Харламов перестал скрывать отношения с актрисой Катериной Ковальчук
Сегодня, 8:33
67
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Гарик Харламов перестал скрывать отношения с актрисой Катериной Ковальчук

0 0

Они пришли вместе на открытие сети кафе Харламова HOT DOG BULLDOG в «Крокус Экспо».

Гарик Харламов официально представил публике свою новую избранницу Катерину Ковальчук. Они пришли вместе на открытие сети кафе Харламова HOT DOG BULLDOG в "Крокус Экспо".

На открытии закусочных Гарик Харламов рассказал, что за лето сбросил 17 килограммов и превратился из "бульдога" в "домашнего шарпея".

Комик Гарик Харламов был семь лет женат на Кристине Асмус, у пары есть дочь Анастасия. В прошлом году артисты развелись. В начале 2021 года Кристина Асмус рассказала, что Харламов обижен на неё после развода.

Фото и скриншот: Instagram / @katerinakovalchyk

Теги: гарик харламов, катерина кавальчук
Категории: Новости шоу-бизнеса России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии