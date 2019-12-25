Гарик Харламов перестал скрывать отношения с актрисой Катериной Ковальчук

Они пришли вместе на открытие сети кафе Харламова HOT DOG BULLDOG в «Крокус Экспо».

Гарик Харламов официально представил публике свою новую избранницу Катерину Ковальчук. Они пришли вместе на открытие сети кафе Харламова HOT DOG BULLDOG в "Крокус Экспо".

На открытии закусочных Гарик Харламов рассказал, что за лето сбросил 17 килограммов и превратился из "бульдога" в "домашнего шарпея".

Комик Гарик Харламов был семь лет женат на Кристине Асмус, у пары есть дочь Анастасия. В прошлом году артисты развелись. В начале 2021 года Кристина Асмус рассказала, что Харламов обижен на неё после развода.

Фото и скриншот: Instagram / @katerinakovalchyk