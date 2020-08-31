  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:55
355
smirenny
Код вставки плеера

Лидер группы Little Big разводится с Татаркой

0 0

Музыкант рассказал, что это не спонтанное решение.

Днем в понедельник, 31 августа, фронтмен Little Big Илья Прусикин и певица Ирина Смелая объявили в своих соцсетях о разводе.

Семья записала видеообращение для фанатов, в котором рассказала о ситуации. Прусикин отметил, что пара останется в дружеских отношениях, а само решение было принято еще в декабре. 

Вся суть в том, чтобы максимально безболезненно и супер френдли сделать это. Чтобы каждый был счастлив и, в том числе, ребенок

отметила Ирина Смелая. 

У нас возник такой момент: я постоянно в разъездах, я постоянно занимаюсь группой и съемками, а Ира постоянно просто ждала. У нас семья была на расстоянии. И мне было плохо, и Ире

рассказал Илья Прусикин.

Музыканты несколько раз уточнили, что остаются друзьями, а также дали совет разговаривать и проговаривать все, что не устраивает в отношениях.

Как в Петербурге открылся масштабный фестиваль уличного искусства.

Видео: YouTube

Теги: little big, илья прусикин, илья прусикин и ирина смелая объявили о разводе, ира смелая
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 15:22

Да мне на них по барабану

 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии