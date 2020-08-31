Лидер группы Little Big разводится с Татаркой

Музыкант рассказал, что это не спонтанное решение.

Днем в понедельник, 31 августа, фронтмен Little Big Илья Прусикин и певица Ирина Смелая объявили в своих соцсетях о разводе.

Семья записала видеообращение для фанатов, в котором рассказала о ситуации. Прусикин отметил, что пара останется в дружеских отношениях, а само решение было принято еще в декабре.

Вся суть в том, чтобы максимально безболезненно и супер френдли сделать это. Чтобы каждый был счастлив и, в том числе, ребенок отметила Ирина Смелая. У нас возник такой момент: я постоянно в разъездах, я постоянно занимаюсь группой и съемками, а Ира постоянно просто ждала. У нас семья была на расстоянии. И мне было плохо, и Ире рассказал Илья Прусикин.

Музыканты несколько раз уточнили, что остаются друзьями, а также дали совет разговаривать и проговаривать все, что не устраивает в отношениях.

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Видео: YouTube