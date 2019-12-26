Как в Петербурге открылся масштабный фестиваль уличного искусства

21 августа на Шоссе Революции 84А открылся трехдневный фестиваль уличного искусства. Наш внештатный корреспондент побывал на открытии и запечатлел наиболее яркие моменты.

Площадь показа составляет 3 тысячи квадратных метров – здесь мастера графики андерграунда, такие как Bruce One, показывают свои граффити и стрит-арты, при этом уличная культура также представлена хип-хоп и электронной модерн-музыкой: её исполняют арт-резиденты 2Deep, Big Hand Connection, Timeofnight и многие другие диджеи.

Арт-кластер представлен двумя тематическими зонами. В первой можно насладиться атмосферой уличных баров, а также увидеть стрит-арты.

Вторая зона расположена внутри завода, который стилизован под стрит-тематику. Здесь проходит самое веселье: вечеринка на танц-поле, световое шоу и ди-джей. Настроение задается крупными саб-буфферами, звук битов слышно за несколько километров от местра встречи любителей уличного искусства.

За весь первый день фестиваля было потрачено 12 баллончиков с краской и 2 крупных огнетушителя, где содержалось до 30 литров краски для обрисовки фонов будущих артов. Такой импровизированный способ рисовать помогает создавать крупные стрит-арты на фасадах домов в считанные дни.

Артер Брус. Добро – известный создатель стрит-артов, его роль на фестивале трудно переоценить – всего за один первый день выставки он, при помощи всего 5 видов баллончиков, в одиночку нарисовал детализированный потрет Л. Н. Толстого, а также невероятную по длине надпись, посвященную сгоревшему в 2019 году Собору Парижской Богоматери.

Многие гости, отвыкшие от привычного ритма города, приходят сюда не только насладится искусством, но и вернуться к былым ощущениям баров, атмосферы закусочных на колесах, где готовят вкусную бистро-еду. Интересно, что здесь же, одновременно с фестивалем стрит-арта, "Мираж-синема" проводит свой уникальный показ кино на открытом воздухе для всех желающих.

Музыка – один из основных элементов стрит-арт культуры, и фестиваль представил множество диджеев, одним из которых оказался 2Deep, исполнявший свои биты на протяжении первых 6 часов выставки для всех желающих.

Видео: Piter.TV/Лев Кузнецов, Мария Поликарпова