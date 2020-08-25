Музей стрит-арта готовит совместную выставку с "Гринпис"

В этом году художники создают работы, которые посвящены тому, как в условиях изменения климата бороться за сохранение биоразнообразия.

Музей стрит-арта и Greenpeace Russia готовят выставку, посвященную экологии. В честь 50-летия Greenpeace в 10 странах мира 10 уличных художников готовят работы, которые свяжут стрит-арт и экологию.

В этом году художники создают работы, которые посвящены тому, как в условиях изменения климата бороться за сохранение биоразнообразия. В Петербурге, в бывшей котельной, можно будет увидеть одну из 10 работ об окружающей среде, разбросанных по всему миру.

Ранее мы писали, что в начале этого года ушел из жизни пресс-секретарь российского отделения "Гринпис" Евгений Усов.

Фото: Вконтакте / Музей стрит-арта