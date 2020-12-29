Ушел из жизни пресс-секретарь российского отделения "Гринпис" Евгений Усов

У Евгения Усова был коронавирус.

В пятницу, 15 января, в больнице №40 в Петербурге на 59 году жизни скончался пресс-секретарь российского отделения "Гринпис" Евгений Усов. Об этом сообщили в Союзе журналистов региона.

Отмечается, что 1 января у журналиста выявили коронавирус, через несколько дней его госпитализировали. Родственники были уверены в лучшем исходе, однако болезнь оказалась сильнее. 15 января его не стало.

Евгений Усов закончил Санкт-Петербургский университет, работал в природоохранном движении России с 1988 года, был членом Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, пресс-секретарем российского отделения "Гринпис".

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Фото:spbsj.ru