Экоактивисты прервали выступление Трасс на съезде Консервативной партии

Greenpeace недоволен решением Трасс добывать энергоресурсы методом фрекинга.

Экологические активисты из Greenpeace прервали выступление британского премьер-министра Элизабет Трасс на ежегодном съезде Консервативной партии, проводимого в Бирмингеме. Известно, что представители общественной организации по охране природы и окружающей среды выступают против метода фрекинга (добычи газа), который ранее одобрила новая глава правительства.

Во время выступления Трасс в зале послышались несколько голосов, выкрикивающих различные высказывания о фрекинге. Однако точные фразы не были слышны, так как активисты выступали без микрофонов. Затем девушки развернули жёлтый баннер с вопросом "Кто голосовал за это?". После этого премьер попросила охрану вывести из зала нарушителей спокойствия. Аудитория встретила действия активистов недовольным гулом. Они потребовали того, чтобы активисток выгнали из помещения и подбодрили Трасс. Сама Элизабет Трасс пошутила, что как раз собиралась спустя несколько минут затронуть тему коалиций, препятствующих росту экономического развития страны.

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Фото и видео: YouTube / Guardian News