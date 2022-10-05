Трасс: Лондон не должен слушать тех, кто предлагает Киеву мир в обмен на территории

Премьер Британии напомнила о готовности поддерживать украинские власти.

Глава британского правительства Элизабет Трасс уверена в том, что Лондон не должен слушать тех, кто предлагает киевскому режиму мирные переговоры и урегулирование конфликта в регионе в обмен на суверенные территории, а именно, отказе от Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областей, Крыма. Соответствующее заявление премьер-министр Соединенного королевства сделала в ходе выступления на ежегодном съезде Консервативной партии, организованного в городе Бирмингеме

Мы не должны идти на поводу у тех, кто хочет заключения мирной сделки в обмен на украинские территории. Они предлагают заплатить жизнями украинцев за иллюзию мира. Элизабет Трасс, премьер Британии

Чиновница добавила, что власти Британии планируют поддерживать "украинских друзей" столько времени, сколько это потребуется. Трасс уверена в том, что Киев способен победить в конфликте против РФ.

Трасс пообещала, что Британия никогда больше не будет зависеть от авторитарных режимов.

Фото и видео: YouTube / Guardian News

