Скончался петербургский ученый Георгий Введенский

Георгий Введенский занимал пост начальника военно-исторического отдела ГМЗ "Царское Село".

В субботу, 16 января, ушел из жизни на 66 году жизни ученый и начальник военно-исторического отдела государственного музея-заповедника "Царское Село" Георгий Введенский. Об этом сообщили в пресс-службе ГМЗ.

Мы навсегда запомним Георгия Эдишеровича Введенского как истинного музейщика, человека огромной созидательной энергии, горячего сердца. Приносим глубочайшие соболезнования его родным и близким написали коллеги историка.

О причине смерти специалиста пока ничего неизвестно. Дата прощания станет известна позже.

Георгий Введенский начал работу в музее "Царское Село" в 1993 году, где создал фонд "Оружие". Позже он создал экспозицию в отреставрированной Государевой Ратной палате. Этот единственный в новейшей истории страны музей, посвященный Первой мировой войне, открылся в 2014 году.

Фото: пресс-служба ГМЗ "Царское Село"