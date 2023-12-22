Захарова заявила о разной реакции на ЧП в России и в других странах

В МИД РФ оценили ситуацию, которая произошла у берегов Японии с косатками.

В МИД России указали на непропорциональную реакцию международных экологических организаций на события в России по сравнению с другими странами. Официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе прокомментировала инцидент с попыткой спасти косаток в районе японского города Раусу на Хоккайдо.

Можно я напомню, что происходило по каждому поводу, когда что-либо аналогичное происходило в наших территориальных водах, на территории нашей страны? Не было уголка планеты, куда бы не доходил пресс-релиз Гринписа (признана в РФ нежелательной). Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова напомнила о том, что в подобных случаях медиапространство активисты "взрывают" не для привлечения помощи, а только для того, чтобы очернить Россию и поиздеваться над страной в очередной раз. А в этом случае с касатками у берегов Японии международные экологические организации никак не отреагировали в связи с отсутствием политической конъюнктуры.

Захарова: надеюсь, что заявление посла США в Литве станет первым шагом.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik