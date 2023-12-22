Захарова: надеюсь, что заявление посла США в Литве станет первым шагом

В МИД РФ прокомментировали слова Кары Макдональд о памятнике коллаборционисту.

В МИД надеются на то, что высказывание американского посла в Литве Кары Макдональд, станет первым для страны шагом к исправлению ошибок и экспериментов над историей. Речь идет о ситуации, когда дипломат потребовала убрать из общественного пространства памятник нацистскому преступнику. Официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе рассказала о том, что администрации Вашингтона нужно пересмотреть и переосмыслить то, что она натворила при установке таких монументов.

Я искренне надеюсь, что станет примером для других американских послов, а главное – для Белого дома, для Госдепа, в их возвращении к истинным морально-этическим ценностям, как результат Нюрнберга, как результат создания ООН, как результат нашего союзничества в ходе Второй мировой войны. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова уточнила, что на территории США подобных памятников много, как и в Канаде. В частности, памятник руководителю литовских коллаборационистских формирований Адольфасу Раманаускасу Ванагасу был открыт 4 мая 2019 года в штате Иллинойс. Это произошло несмотря на многочисленные протесты. В МИД РФ сочли, что если посол о недопустимости установки памятников коллаборационистам в Литве, то, возможно, Белому дому стоит применить этот подход и к другим странам мира.

Захарова: заявления в духе "вы страдали меньше" недопустимы.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik