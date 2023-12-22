Захарова: заявления в духе "вы страдали меньше" недопустимы

В МИД РФ оценили трактовку событий Второй мировой войны на Западе.

Игра на национальной теме, а также заявления представителей стран коллективного Запада о том, что народы Советского Союза в годы Второй мировой "страдали меньше", являются недопустимыми. С такими высказываниями недружественных государств Россия будет бороться. Официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе отметила, что некоторые страны полагают, что нужно помнить только одних, а про других можно забыть, так как это необязательно. В МИД РФ добавили, что та концепция, которую озвучивают на Западе заключается в том, что они соглашаются с тем фактом что СССР лишился миллионов человек, но при этом уточняют, что эти страдания якобы невозможно сопоставить с другими.

И дальше перечисляется. Это как? Мы эту победу не делим – она одна на всех. Но когда они начинают считать, кто сколько страдал… И когда начинают говорить, показывая на нас: "Вы страдали меньше" – вот это стоп! Это недопустимо. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik