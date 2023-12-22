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Захарова: Россия предложила Японии помощь в спасении косаток

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В МИД РФ хотят помочь иностранным коллегам в вопросе спасения животных.

Росрыболовство предложило японскому министерству по сельскому хозяйству, лесным угодиям и рыбному промыслу помощь по спасению застрявших во льдах косаток.  Официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе отметила, что Москва передала предложение Токио по собственным дипломатическим каналам.

Оперативно, не дожидаясь каких-то просьб. Но по просьбе колоссального количества граждан, кстати говоря, со всего мира, которые обращались к нам. А почему обращались к нам? Потому что у нас есть такой опыт. Да и вообще, многие знают, что Россия может прийти на помощь.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова — о слухах по депортации "Би-2" из Таиланда.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik

Теги: косатки, мария захарова, мид, минсельхоз, росрыболовство, япония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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