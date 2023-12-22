Захарова — о слухах по депортации "Би-2" из Таиланда

В МИД РФ считают, что музыканты сами виноваты в нарушении законодательства страны въезда.

Российскую музыкальную группу "Би-2" в Таиланде задержали за нарушение миграционного законодательства, но от консульского сопровождения со стороны нашего государства артисты отказались. Соответствующее заявление в интервью телеканалу "360" сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Она заметила, что сейчас данная история извращена в СМИ и социальных сетях.

История многими, к сожалению, была извращена. Кто-то это делал сознательно. <…> Зашкаливающее количество материалов в соцсетях, на сайтах и в западных СМИ на этот счет относительно музыкантов. их препроводили туда, где они оказались. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат согласилась с тем, что в Таиланде группа действительно попала в неприятную ситуацию. Однако причиной для этого происшествия стало нарушение творческим коллективом местного миграционного законодательства. Речь идет о том, что артисты неправильно оформили въездные документы. Они влетели в страну по одному типу виз, а концертную деятельность должны были вести в соответствии с тайским законодательством по другому типу.

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*Егор Бортник (Лева Би-2) признан в России иностранным агентом.

Фото и видео: телеканал 360