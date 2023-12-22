Мария Захарова выступила с обращением к странам ЕС.

Москва призывает западные страны не приписывать ей намерения устроить новую войну в Европе и не навязывать стране эту идеологию. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Подобные высказывания от политических элит недружественных стран в МИД РФ считают "нездоровыми фантазиями". Чиновница отметила, что на Западе запускается целая цепочка мифов и попыток запугать население о том, что новый конфликт в регионе неизбежен.

Если вы говорите в одностороннем порядке или в ходе мероприятий по натовской линии о подобных вещах, будьте добры, постарайтесь сказать, что это ваша точка зрения и ваше намерение... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

МИД назвал заявления об отставке Залужного агонией властей Украины.

Фото и видео: МИД России