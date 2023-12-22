Мария Захарова предрекла развал государственности на Украине.

Ситуация вокруг возможной отставки главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного с должности говорит о том, что киевский режим находится в агонии. Официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе отметила, что речь идет об окончательном распаде государственности, рычагов управления.

Ее в принципе нет, там все держится только вокруг кормушки, вокруг которой вся эта стая бегает, перемещаясь <…> Над этой кучей, куда поставляют очередные подачки. Это все, что осталось от украинской бюрократии. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ подчеркнули, что лидер киевского режима Владимир Зеленский уже избавился от собственной команды, с которой он вместе пришел к власти в стране. Мария Захарова уверена в том, что сейчас руководящие личности самоуничтожают друг друга и готовы пойти в этом процессе до конца.

Захарова раскритиковала заявление Борреля о примирении России и Украины.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik