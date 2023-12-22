Захарова раскритиковала заявление Борреля о примирении России и Украины

В МИД РФ оценили слова об ошибочности перемирия по украинскому кризису.

Мария Захарова назвала чудовищным заявление главы верховной дипломатии и политики безопасности Жозепа Борреля о том, что примирение между Москвой и Киевом будет ошибкой. Официальный представитель российского министерства по иностранным делам в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе отметила, что эти слова вкладываются в систему Европейского союза и коллективного Запада, но они все еще шокируют. В МИД РФ считают, что мысль, возникшая у Борреля, противоречит сути работы сотрудника дипломатической службы. По словам чиновницы, в ЕС точно также, как и в России, относятся к высказыванию своего главы МИД, но с другой эмоциональной окраской.

Это мы видим систематически, поэтому это укладывается в понимание сути этого человека и тех, кто за ним стоит… В данном случае эти заявления вкладываются в систему, но в целом это действительно шокируе Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Захарова: осквернение памятника нельзя переносить на отношения РФ и Армении.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik