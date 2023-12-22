Захарова: осквернение памятника нельзя переносить на отношения РФ и Армении

В МИД РФ прокомментировали недавнее преступление, совершенное в Ереване.

Осквернение на территории Еревана памятника, посвященного детям блокадного Ленинграда, нельзя проецировать на отношения народов России и Армении. Официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе отметила, что данный поступок в иностранном государстве вызвал возмущение внутри самой Армении. В МИД РФ подчеркнули, что нет такого уровня слов неприятия для того, чтобы охарактеризовать то, общественность увидела накануне.

Разве подобный поступок можно проецировать на отношения людей? Да не с какой точки зрения нельзя. Самое важное: неприятие людей, четко квалифицирующих, что этому в Армении места нет – такому отношению к горю, беде. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что Следственный комитет Армении завел уголовное дело по статье за хулиганство"после осквернения в Ереване памятника блокадникам.

Захарова предупредила о последствиях эксплуатации темы Холокоста.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik