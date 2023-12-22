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Захарова предупредила о последствиях эксплуатации темы Холокоста

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В МИД РФ рассказали о последствиях, к которым приведут речи постпреда Израиля в СБ ООН.

Холокост утрачивает свою значимость в глазах сотен миллионов людей из-за того, что эту трагедию эксплуатируют в политических целях. Официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе прокомментировала отсылки израильского постоянного представителя в ООН, которые дипломат часто делает в контексте текущего палестинского кризиса. В МИД РФ подчеркнули, что это создает исключительно политическую конъюнктуру.

Самое страшное, на мой взгляд, в том, что таким образом тема Холокоста... перестает быть сакральной, она перестает быть священной, она перестает в принципе быть исторической темой. 

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: как они смеют занимать места в Совете ООН по правам человека?

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik

Теги: израиль, мария захарова, мид, сб оон, совет безопасности, холокост
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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