Захарова предупредила о последствиях эксплуатации темы Холокоста

В МИД РФ рассказали о последствиях, к которым приведут речи постпреда Израиля в СБ ООН.

Холокост утрачивает свою значимость в глазах сотен миллионов людей из-за того, что эту трагедию эксплуатируют в политических целях. Официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе прокомментировала отсылки израильского постоянного представителя в ООН, которые дипломат часто делает в контексте текущего палестинского кризиса. В МИД РФ подчеркнули, что это создает исключительно политическую конъюнктуру.

Самое страшное, на мой взгляд, в том, что таким образом тема Холокоста... перестает быть сакральной, она перестает быть священной, она перестает в принципе быть исторической темой. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: как они смеют занимать места в Совете ООН по правам человека?

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik