Захарова: как они смеют занимать места в Совете ООН по правам человека?

В МИД РФ оценили политику США и Британии по Ближнему Востоку.

Американские власти и Великобритания лишили себя права говорить на тему прав человека, потому что политика и действия этих стран стали причиной обострения конфликта на Ближнем Востоке. Официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе отметила, что не понимает, как эти государства смеют занимать сейчас рабочие места в Совете по правам человека при Всемирной организации. Проблему Палестины и Израиля в Москве назвали рукотворной историей англосаксов.

...Их представители и все те, кто солидаризировался с их позицией по нынешней ситуации на Ближнем Востоке... Как это может быть? Ведь это же не вынужденная история их участия в конфликте, который тлел и вот он взорвался, а они ни при чем. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

"Зал пришел в движение". Захарова о выступлении постпреда Израиля в СБ ООН.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik