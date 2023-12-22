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Захарова: как они смеют занимать места в Совете ООН по правам человека?

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В МИД РФ оценили политику США и Британии по Ближнему Востоку.

Американские власти и Великобритания лишили себя права говорить на тему прав человека, потому что политика и действия этих стран стали причиной обострения конфликта на Ближнем Востоке. Официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе отметила, что не понимает, как эти государства смеют занимать сейчас рабочие места в Совете по правам человека при Всемирной организации. Проблему Палестины и Израиля в Москве назвали рукотворной историей англосаксов.

...Их представители и все те, кто солидаризировался с их позицией по нынешней ситуации на Ближнем Востоке... Как это может быть? Ведь это же не вынужденная история их участия в конфликте, который тлел и вот он взорвался, а они ни при чем.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

"Зал пришел в движение". Захарова о выступлении постпреда Израиля в СБ ООН.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik

 

Теги: ближний восток, великобритания, мария захарова, мид, оон, права человека
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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