"Зал пришел в движение". Захарова о выступлении постпреда Израиля в СБ ООН

В МИД РФ оценили речь Гилада Эрдана в СБ ООН.

"Зал пришел в движение". Официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова высказалась в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе о выступлении израильского постоянного представителя в Совете Безопасности Всемирной организации. Чиновница уточнила, что делегаты из ряда стран покинули зал заседаний Совбеза ООН, когда свою речь начал зачитывать Гилад Эрдан. Речь идет о поступке не только арабских государств и не о постпредах и главах МИД, которые в тот момент находились в зале.

Есть еще и места для делегаций… Они другого цвета, они расположены как амфитеатр. Так вот, в моменте выступления постпреда Израиля вдруг зал пришел в движение. Десятки людей покинули зал. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Чиновница заметила, что ранее никогда не была свидетелем такого события и не ожидала его. Она отметила, что зал СБ ранее покидали во время выступлений контрпартнеров и исключительно в тех случаях, когда страны были категорически не были согласны с чем-то. Такие акции проходили в знак протеста, неуважения или даже пренебрежения. зачастую так делается во время заседания Генеральной ассамблеи.

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Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik