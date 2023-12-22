"Проверочное слово". Захарова о "мирных инициативах" Запада по Украине

В МИД РФ считают, что Запад реализует политическую манипуляцию.

Если предложения о мирно, переговорном процессе по Украине идут параллельно с поставками оружия киевскому режиму, то речь исключительно идет о политической манипуляции, а не истинном желании урегулировать кризис дипломатическим путем. Соответствующее мнение в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе высказала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница назвала зрителям эфира критерий, по которым можно понять, являются ли инициативы стран коллективного Запада чем-то серьезным или нет.

Что касается бесконечных пробросов западников относительно каких-то переговорных процессов вокруг каких-то псевдомирных инициатив, то здесь есть "проверочное слово" очень простое – поставки вооружений. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ напомнили, что подобные заявления звучат от государства или от представителей той, страны, которая поставляет вооружения нацистскому киевскому режиму и спонсирует украинские власти, а также вовлеченных в продолжение боевых действий в региональном конфликте. Это говорит дипломатам о том, что их попытки общения по мирным предложениям являются манипулятивными.

Захарова рассказала о встречах Лаврова в Нью-Йорке.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik