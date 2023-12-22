Захарова рассказала о встречах Лаврова в Нью-Йорке

В МИД РФ оценили попытку европейцев начать обсуждения "мирного урегулирования" на Украине.

В России и Швейцарии по-разному оценили результаты рабочей встречи глав внешнеполитических ведомств – Сергея Лаврова и Иньяцио Кассиса. Соответствующее мнение в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе высказала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Дипломат заметила, что после мероприятия она "с удивлением" узнала о том, что в интерпретации иностранных коллег эта страна находится в поиске путей мирного урегулирования украинского кризиса. В МИД видят уход Швейцарии от нейтралитета. Гостья эфира подчеркнула, что репутацию государству не удастся восстановить быстрыми темпами, так как она нарабатывается годами. В тоже время разрушить ее можно за секунду, что продемонстрировал Москве Берн.

Мы констатировали отход Берна, к сожалению, от позиции нейтралитета. Можно сколько угодно играть словами, углубляться в то, что такое нейтралитет, но есть главное. Нейтралитет – это не вовлеченность в конфликты в пользу одной из стороны. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова заявила о множестве обращений о заключенных на Украине россиянах.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik