В МИД рассказали о ситуация с россиянами на Украине.

Российские власти получили множество обращений о гражданах страны, находящихся в заключении у киевского режима. В настоящее время количество таких россия нужасает и продолжает расти. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница добавила, что России известно лишь о неокоторых пострадавших, а многие сгинули "в застенках киевского режима".

Ежедневно на всех профильных площадках, через наши информационные ресурсы призываем международное сообщество хоть что-то сделать, чтобы облегчить страдания ни в чем не повинных людей, которых киевский режим обвиняет в собственных провалах. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России отметили, что возможности получить юридическую помощь у этих заключенных нет.

Захарова оценила идею назвать улицу в Кишиневе в честь королевы Румынии.

Фото и видео: МИД России