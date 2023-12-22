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Захарова заявила о множестве обращений о заключенных на Украине россиянах

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В МИД рассказали о ситуация с россиянами на Украине.

Российские власти получили множество обращений о гражданах страны, находящихся в заключении у киевского режима. В настоящее время количество таких россия нужасает и продолжает расти. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница добавила, что России известно лишь о неокоторых пострадавших, а многие сгинули "в застенках киевского режима". 

Ежедневно на всех профильных площадках, через наши информационные ресурсы призываем международное сообщество хоть что-то сделать, чтобы облегчить страдания ни в чем не повинных людей, которых киевский режим обвиняет в собственных провалах.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России отметили, что  возможности получить юридическую помощь у этих заключенных нет.

Захарова оценила идею назвать улицу в Кишиневе в честь королевы Румынии.

Фото и видео: МИД России

Теги: заключенные, мария захарова, мид
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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