В МИД России рассказали

Инициатива по переименованию улицы Пушкина в Кишиневе в улицу имени королевы Румынии Марии является плевком в лицо народу Молдавии, а также со стороны властей республики проявление колониализма. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница добавила, что вопросов у мирового обществе не возникло бы в том случае, если бы действующее руководство страны "с этих позиций заходило на выборы". В этом случае тактику могло бы поддержать или отказаться от этого местное население.

Это же какой-то плевок той самой демократии, о которой столько говорит Санду. Сколько еще улиц будет посвящено монархиям прошлого, сколько площадей, общественных заведений и мест будут иметь этот вот роялистский оттенок? Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России задали вопрос о том, л какой демократи идет речь, если страна отменяет собственный язык у людей и называет центральные улицы именами представителей монархических домов третьих стран?

МИД России прокомментировал согласие Польши разместить у себя войска ФРГ.

Фото и видео: МИД России