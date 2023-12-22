Мария Захарова оценила укрепление стран НАТО.

Российское внешнеполитическое ведомство прокомментировало согласие польских властей разместить на своей территории немецкие войска дополнительно к уже дислоцированным силам НАТО. В Москве заметили, что такое решение со стороны Варшавы обусловлено стремлением европейского государства повысить уровень напряженности в регионе. Однако желание усилить активность активности Североатлантического альянса вблизи государственных границ России не останется без ответа. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

Очередной элемент глобального русофобского курса натовских стран, этой конкретной страны. На территории Польши уже дислоцировано около 10 тысяч американских военных. Там же находится многонациональная боевая тактическая группировка НАТО, в которую входят военнослужащие США, Британии, Румынии, Хорватии. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария захарова добавила, что усиление активности военных потенциалов НАТО около России и Союзного государства Рносит провокационный характер, так как ведет к полной деградации архитектуры европейской безопасности.

Россия осудила планы США поставить Косово противотанковые комплексы Javelin.

Фото и видео: МИД России