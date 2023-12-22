Мария Захарова считает, что Вашингтон хочет дестабилизировать регион.

Москва решительно осуждает американские планы поставить Косово противотанковые комплексы Javelin, это подрывает переговорный процесс с сербскими властями. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница добавила, что международные союзники Вашингтона вместе с США демонстрируют мировому сообществу свою безответственности, а также пренебрежение нормами права, положениями резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.

Мы решительно обсуждаем любые попытки вооружить приштинские нелегальные военизированные структуры. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России призвали Вашингтон не дестабилизировать переговорный процесс между Косово и Сербией, а также не увеличивать иск дестабилизации как в самом непризнанном крае, так и в регионе Балкан.

МИД России удивился просьбе Британии сохранить дело Скрипалей в повестке.

Фото и видео: МИД России