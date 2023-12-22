Мария Захарова оценила общественный резонанс дела Скрипалей.

Москва удивилась просьбе Великобритании сохранить дело Скрипалей в международной повестке в Совете Безопасности при Всемирной организации. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

Британская сторона на протяжении уже почти шести лет уклоняется от предметного диалога с нами для выяснения всех обстоятельств случившегося, включая предоставление образцов веществ, идентифицированных как некий "новичок". Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ подчеркнули, что Лондон не смутило то обстоятельство, что, согласно краткому сообщению генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша от 2 января 2024 года, данный пункт стоит в перечне вопросов, которыми Совбез ООН не занимался ни на одном заседании за прошедший трехлетний период.

МИД России прокомментировал подписанный между Киевом и Лондоном договор.

Фото и видео: МИД России