Мария Захарова рассказала о возможности мирного урегулирования кризиса на Украине.

Российское министерство по иностранным делам прокомментировало подписанный между Киевом и Лондоном договор о гарантиях безопасности. В ходе выступления на регулярном брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова пояснила журналистам, что киевскому режиму кураторы не позволят выйти из текущего конфликта через мирные переговоры.

Украине буквально не оставляют шансов выйти из конфликта переговорным путем, делая ее разменной монетой в авантюрах англосаксов и удерживая ее на нынешнем евроатлантическом и антироссийском конфронтационном курсе. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

"Лохотрон разрастается". Захарова призвала задать США один вопрос.

Фото и видео: МИД России