"Лохотрон разрастается". Захарова призвала задать США один вопрос

Мировому сообществу стоило бы задать вопрос, когда они выплатят свой государственный долг, достигший 34 триллионов долларов. Соответствующее мнение в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе высказала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что в очередной раз Вашингтон побил собственный рекорд по потолку госдолга. Речь идет не об обещанных денежных средствах, а том, что СШа должны на протяжении длительного периода времени вернуть остальному миру.
Печатный станок работает как сумасшедший в Штатах. То, что творилось во время пандемии и привело к нынешним проблемам. Деньги просто раздавали <...> Почему так не поступают все остальные? Потому что надо расплачиваться.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Напомним, что Европейский союз начал работу над реализацией плана использования доходов от российских замороженных и суверенных активов в национальных интересах Украины. Дополнительно власти США обсуждают законопроект, позволяющий конфисковать замороженные активы РФ и передать их киевскому режиму.
Захарова назвала цель бомбардировок Йемена Вашингтоном.
Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все