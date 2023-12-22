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Захарова назвала цель бомбардировок Йемена Вашингтоном

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В МИД РФ объяснили для чего США противостоят хуситам в Красном море.

 Бомбардировками Йемена американская администрация пытается отвлечь внимание от своих провалов в других частях региона Ближнего Востока. Соответствующее мнение в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе высказала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что Вашингтон заинтересован в собственной выгоде, конъюктуре

Насколько бомбардировками Йемена они смогут отвлечь внимание от провалов. Насколько они смогут создать у себя внутри, в США, в первую очередь, ощущение некой проактивности. Насколько они смогут повлиять на голоса избирателей.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова дала прогноз, как будут действовать США после бомбардировок Йемена.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik

Теги: ближний восток, йемен, красное море, мария захарова, мид
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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