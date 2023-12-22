Захарова дала прогноз, как будут действовать США после бомбардировок Йемена

В МИД России напомнила о бомбардировке Дрездена во времена Второй мировой войны.

США и Великобритании все равно, сколько детей, женщин и стариков пострадает при бомбардировках Йемена, так как у американской администрации и Соединенного королевства уже есть опыт стирания памяти о любых своих варварских акциях. Соответствующее мнение в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе высказала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница добавила, что военные из Вашингтона и Лондона привыкли осуществлять ракетные удары по гражданским и социальным объектам, когда им надо. В качестве примера пресс-секретарь МИД РФ привела бомбардировки Дрездена в феврале 1945 года. Она заметила, что недавно памятная табличка, посвященная этой трагедии, была уничтожена в Германии.

Они сотрут любую надпись. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

"Катастрофа мирового масштаба". Захарова о ситуации на Ближнем Востоке.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik