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"Катастрофа мирового масштаба". Захарова о ситуации на Ближнем Востоке

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В МИД РФ оценила обстановку в регионе.

События на Ближнем Востоке уже сейчас развиваются по катастрофическому сценарию мирового масштаба. Соответствующее мнение в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе высказала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. 

Я бы могла сказать, что события могут развиваться по катастрофическому сценарию, но я считаю, что это не просто неправильно, а это аморально так говорить по одной простой причине: потому что они уже развиваются катастрофически.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: США уже начали показывать Зеленскому, что его ждет.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik

Теги: ближний восток, мария захарова, мид
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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