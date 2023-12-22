"Катастрофа мирового масштаба". Захарова о ситуации на Ближнем Востоке

В МИД РФ оценила обстановку в регионе.

События на Ближнем Востоке уже сейчас развиваются по катастрофическому сценарию мирового масштаба. Соответствующее мнение в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе высказала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

Я бы могла сказать, что события могут развиваться по катастрофическому сценарию, но я считаю, что это не просто неправильно, а это аморально так говорить по одной простой причине: потому что они уже развиваются катастрофически. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: США уже начали показывать Зеленскому, что его ждет.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik