В МИД РФ оценили микродозинг новостей Запада про коррупцию на Украине.

Коллективный Запад уже начал демонстрировать лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому, что ожидает политика в том случае, если он не выполнит поставленных международными союзниками условий. Соответствующее мнение в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе высказала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница считает, что кураторы Украины уже постепенно начинают показывать миру ситуацию на Украине, связанную с проблемами властей.

Во-первых, это количество публикаций в американской прессе, которые в каких-то микродолях, микродозах подраскрывают тему того, как устроен киевский режим, кто, как и чем там занимается. Немножко про коррупцию. Немножко про неадекватность. Немножко про внутреннюю борьбу за ресурсы, за власть, за распределение потоков. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России считают, что на Западе понемногу происходит разрушение образа украинских властей за счет неподключения к важным, с точки зрения Владимира Зеленского, мировым площадкам. Мария Захарова уточнила, что то, раньше открывалось киевскому режиму на раз, сейчас так не происходит. В частности, глава Украины не может присутствовать там, где ему хочется. А если политику удается получить доступ к какому-то мероприятию, то он получает от события обратный эффект от ожидаемого.

Захарова: происшествий с россиянами в Эквадоре не зафиксировано.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik