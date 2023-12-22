Захарова: происшествий с россиянами в Эквадоре не зафиксировано

В МИД РФ прокомментировали ситуацию в Эквадоре.

На данный момент никаких происшествий с российскими гражданами в Эквадоре не зафиксировано. Соответствующее мнение в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

Слава Богу, на данный момент не было зафиксировано никаких происшествий с нашими соотечественниками. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что на территории Эквадора продолжаются массовые беспорядки. Президент страны Даниэль Нобоа ранее ввел в режим внутреннего вооруженного конфликта. Глава объединенного командования Вооруженных сил в республике Хайме Вела Эрасо публично объявил военной целью 22 местные преступные группировки.

"Какой позор!". Захарова об истории с "исчезновением" главы Пентагона.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik