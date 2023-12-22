"Какой позор!". Захарова об истории с "исчезновением" главы Пентагона

В МИД РФ прокомментировали госпитализацию шефа Пентагона.

История с "исчезновением" американского министра по обороне Ллойда Остина стала позором для страны, которая привыкла совать нос в дела любого другого государства по любому вопросу. Соответствующее мнение в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что приводит факты, а не троллит Вашингтон. Она напомнила, что еще месяц назад руководство Госдепа США беспокоилось о судьбе различных заключенных в разных странах, которых они не могли найти. В МИД РФ заметили, что сейчас же дипломаты потеряли собственного министра по обороне.

ОВедь даже госсекретарь США, господин Блинкен, был вынужден заявить, что он не в курсе, где находился министр обороны США. Вы представляете? Это же какой позор для страны, которая сует нос в дела любого другого государства по любому вопросу, который США вообще не касается. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова назвала тайную встречу по Украине пиаром Зеленского.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik