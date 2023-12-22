Захарова назвала тайную встречу по Украине пиаром Зеленского

В МИД РФ обвинили Запад и Киев в попытке увести внимание в сторону от реальной проблемы.

Тайная встреча по Украине в Эр-Рияде является "пиаром" или попыткой привлечь внимание к киевскому режиму Владимира Зеленского. Соответствующее мнение в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что подобная информационная "шумиха" создается в общественном медиапространстве для того, чтобы поддерживать иллюзию политической активности. В МИД РФ видят попытку уведения внимание мировой аудитории в сторону от реальных процессов возможного урегулирования регионального конфликта.

Это старая и выработанная концепция. Концепция привлечения политического внимания к режиму Зеленского. Говоря простым русским языком, наполненным англицизмами - это пиар режима Зеленского. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

МИД России не исключил, что на Украине готовят провокацию с химоружием.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik